ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Арбитр Лапочкин уверен, что пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Родиной» был назначен ошибочно 

Нижегородцы проиграли второй стыковой матч, однако остались в РПЛ благодаря победе в первой игре.
10 июня 2023 17:20
автор: Глеб Шевяков

Бывший судья категории ФИФА Сергей Лапочкин поделился мнением о принятом решении арбитра Виталия Мешкова назначить 11-метровый удар в ворота «Пари НН» в ответном стыковом матче за право выступать в высшем дивизионе чемпионата России в следующем сезоне против «Родины».

«Я не понимаю, почему это пенальти. Мне кажется, классно сыграл VAR, пытался отменить ошибочное решение, но судья почему‑то остался при своем мнении. Естественное положение руки, это не тогда, когда они по швам. В данной ситуации у Жигулева рука была чуть‑чуть отставлена, свой партнер попадает в него. Когда свой попадает в своего, даже если рука в неестественном положении, это уже не является фолом. Мяч ударяется в землю, поэтому он был неожиданным для футболиста», – рассказал Лапочкин в эфире «Матч Премьер».

Добавим, что сегодня, 10 июня «Родина» обыграла «Пари НН» в ответном стыковом матче со счетом 2:0. В первой встрече сильнее оказалась нижегородская команда, которая победила со счетом 3:0. По итогам двухматчевого противостояния подопечные Сергея Юрана сохранили прописку в высшем дивизионе чемпионата России на сезон-2023/2024.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
«Факел» – «Енисей»: Акбашев реализовал пенальти и вывел хозяев вперед
«Факел» – «Енисей»: Акбашев реализовал пенальти и вывел хозяев вперед
Полузащитник воронежского клуба отличился на десятой минуте встречи.
10.06.2023 17:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ответный стыковой матч «Факел» – «Енисей» пройдет без использования VAR
Система видеоповторов не функционирует во время футбольной игры по техническим причинам.
10.06.2023 17:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Спортивный директор «Родины»: поедем домой с чувством досады
«Родина» уступила по сумме двух матчей «Пари НН».
10.06.2023 17:33
Футбол
автор: Александр Кожевников
Селюк - о финале ЛЧ: надеюсь, что «Манчестер Сити» выиграет, ведь я снял проклятье
Финал состоится сегодня, 10 июня.
10.06.2023 17:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
Арбитр Лапочкин уверен, что пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Родиной» был назначен ошибочно 
Нижегородцы проиграли второй стыковой матч, однако остались в РПЛ благодаря победе в первой игре.
10.06.2023 17:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Спортивный директор «Пари НН» оценил игру команды в ответном стыковом матче с «Родиной»
Нижегородский клуб потерпел поражение в домашней игре, но остался в РПЛ благодаря победе в выездной встрече.
10.06.2023 17:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стал известен новый поставщик футбольной формы для сборной России 
В январе нынешнего года известный бренд Adidas расторг контракт с российской национальной командой. 
10.06.2023 16:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Владимир Ивич: у «Краснодара» есть шанс изменить историю
Суперфинал Кубка России состоится 11 июня.
10.06.2023 16:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
Дмитрий Селюк: Галицкий много сделал для развития российского футбола
«Краснодар» сыграет с ЦСКА в финале Кубка России.
10.06.2023 16:47
Футбол
автор: Александр Кожевников
Стали известны стартовые составы «Факела» и «Енисея» на ответный стыковой матч
Игра между командами начнется в 17:30 мск.
10.06.2023 16:39
Футбол
автор: Сергей Иванов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.