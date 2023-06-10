Арбитр Лапочкин уверен, что пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Родиной» был назначен ошибочно 

Бывший судья категории ФИФА Сергей Лапочкин поделился мнением о принятом решении арбитра Виталия Мешкова назначить 11-метровый удар в ворота «Пари НН» в ответном стыковом матче за право выступать в высшем дивизионе чемпионата России в следующем сезоне против «Родины».

«Я не понимаю, почему это пенальти. Мне кажется, классно сыграл VAR, пытался отменить ошибочное решение, но судья почему‑то остался при своем мнении. Естественное положение руки, это не тогда, когда они по швам. В данной ситуации у Жигулева рука была чуть‑чуть отставлена, свой партнер попадает в него. Когда свой попадает в своего, даже если рука в неестественном положении, это уже не является фолом. Мяч ударяется в землю, поэтому он был неожиданным для футболиста», – рассказал Лапочкин в эфире «Матч Премьер».

Добавим, что сегодня, 10 июня «Родина» обыграла «Пари НН» в ответном стыковом матче со счетом 2:0. В первой встрече сильнее оказалась нижегородская команда, которая победила со счетом 3:0. По итогам двухматчевого противостояния подопечные Сергея Юрана сохранили прописку в высшем дивизионе чемпионата России на сезон-2023/2024.