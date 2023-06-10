Селюк - о финале ЛЧ: надеюсь, что «Манчестер Сити» выиграет, ведь я снял проклятье

Агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Интер».

«Надеюсь, что «Манчестер Сити» выиграет, ведь я снял проклятье. Надо отдать должное Пепу Гвардиоле, каждый человек своим трудом заслуживает достижения. Гвардиола выиграл с «Манчестер Сити» все, кроме Лиги чемпионов. Конечно, ждем сегодня победу. Надеемся, что команда впервые завоюет ЛЧ и повторит требл «Манчестер Юнайтед», - приводит слова Селюка «Спорт-Экспресс».

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 10 июня. Начало матча намечено на 22:00 по московскому времени.