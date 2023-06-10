Спортивный директор «Родины»: поедем домой с чувством досады

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал игру своей команды в стыковых матчах с «Пари НН». Напомним, «Родина» уступила в первом матче со счетом 0:3. В ответной встрече «Родина» оказалась сильнее со счетом 2:0, однако по сумме двух матчей уступила нижегородцам.

«Есть чувство неудовлетворенности от стыковых матчей. А команда у нас качественная. В следующем сезоне будем ставить задачу и ее решать. В первом матче мы существенно выиграли и по владению мячом, и по проценту выигранных единоборств. Думаю, и в сегодняшнем матче было так же. Жалко, что во втором тайме судья очень много стопорил игру. Поедем домой с чувством досады», - приводит слова Зиниа «Спорт-Экспресс».

«Пари НН» сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата России по разнице мячей и примет участие в следующем розыгрыше национального первенства.

Сезон-2022/2023 нижегородцы завершили на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 30 проведенных матчей.