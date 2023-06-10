Ответный стыковой матч «Факел» – «Енисей» пройдет без использования VAR

Ответный стыковой матч за право участвовать в РПЛ между «Факелом» и «Енисеем» будет проходить без использования системы VAR. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Как утверждает источник, причиной отказа от применения видеоповторов на футбольной встрече стали технические неполадки.

В данный момент счет в матче не открыт (0:0). Игра проходит в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов».

Напомним, что победителем первого стыкового матча стал «Факел». Воронежский клуб в гостях минимально обыграл «Енисей» со счетом 1:0.