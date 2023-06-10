«Факел» – «Енисей»: Акбашев реализовал пенальти и вывел хозяев вперед

В эти минуты проходит ответный стыковой матч за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/2024, в котором «Факел» принимает на своем поле «Енисей».

Отметим, что хозяева поля открыли счет во встрече после того, как хавбек Роман Акбашев был точен с 11-метровой отметки на десятой минуте.

Таким образом, счет в матче в данный момент стал – 1:0 в пользу подопечных Вадима Евсеева.

Напомним, что победителем первого стыкового матча стал «Факел». Воронежский клуб в гостях минимально обыграл «Енисей» со счетом 1:0. Автором единственного гола в игре в Красноярске стал форвард Евгений Марков.