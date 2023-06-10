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Игнатьев оценил работу Юрана на посту главного тренера «Пари НН» 

По мнению 82-летнего специалиста, наставник нижегородцев доказал свой профессионализм, сохранив команду в РПЛ.
10 июня 2023 18:05
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением по поводу работы Сергея Юрана в «Пари НН».

Отметим, что по итогам двух стыковых матчей с «Родиной» (3:0, 0:2) нижегородский клуб при руководстве 53-летнего специалиста сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата России на сезон-2023/2024.

«На мой взгляд, сохранение «Пари НН» — это гораздо лучше для РПЛ со всех точек зрения. Эта команда представляет регион, вокруг нее развивается футбол в области. Юран сделал большое дело, оставив команду в Премьер‑лиге. Всем дал понять, что он профессиональный человек. Сергей определил, что знает, как сохранить клуб в РПЛ. Заверил, что команда останется», – приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

Напомним, что «Пари НН» назначил Сергея Юрана на должность главного тренера команды в апреле 2023 года. Сезон-2022/2023 клуб завершил на 13-й строчке в турнирной таблице в чемпионате России с 30-ю очками.

Добавим, что в эти минуты проходит параллельный ответный стыковой матч за право участия в РПЛ в следующем сезоне, где «Факел» побеждает «Енисей» со счетом 1:0. В первой игре сильнее оказалась воронежская команда (1:0).

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источник: Телеканал «Матч ТВ»
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