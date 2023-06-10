«Факел» обыгрывает «Енисей» после первого тайма ответного стыкового матча 

Завершился первый тайм ответного стыкового матча за право участвовать в высшем дивизионе чемпионата России в сезоне-2023/2024 между «Факелом» и «Енисеем». Встреча проходит в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов».

Отметим, что команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу воронежского клуба.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник хозяев Роман Акбашев, которые реализовал пенальти на десятой минуте матча.

Напомним, что первая стыковая игра между футбольными клубами, которая состоялась в Красноярске, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Факела».