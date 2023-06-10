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Александр Мостовой: с такими деньгами, «Манчестер Сити» может выиграть и без футболистов

Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 10 июня.
10 июня 2023 18:24
автор: Александр Кожевников

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Интер».

«Перед финалом девять из десяти человек говорят, что «Сити» легко выиграет. Причём легко! Все мотивируют это тем, что они разорвали «Баварию» и «Реал». До этого «Реал» тоже всех разрывал. Конечно, может «Сити» в самом начала два забьёт… Но «Интер» тоже сильная команда.

Хотелось, чтобы было дополнительное время и серия пенальти. Ясно, что всё складывается в пользу «Манчестер Сити». Это логично: каждый год тратить по 500-700 миллионов — когда-то же команда же должна выиграть Лигу чемпионов! С такими деньгами, можно и без футболистов! Шутка!», – приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 10 июня. Начало матча намечено на 22:00 по московскому времени.

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источник: Чемпионат.com
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