Американский журналист: переживаю, что Месси не говорит по-английски

Американский телеведущий Брайан Килмид высказался о незнании Лионелем Месси английского языка.

«Все, о чем я переживаю, это то, что Месси не говорит по-английски, а я хотел бы, чтобы он взял и заговорил. Одна история о Дэвиде Бекхэме: он научился говорить по-английски ради нас, но с акцентом», - приводит слова Килмида FOX Sports.

Ранее Месси объявил о том, что переход в «Интер Майами» по окончании сезона-2022/2023.

Месси выступал за «ПСЖ» с августа 2021 года. В прошедшем сезоне за парижан он сыграл 41 матч, в которых забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.