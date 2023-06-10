«Наполи» заинтересованы в приглашении двух специалистов на пост главного тренера клуба. Об этом сообщает Il Mattino.

Как утверждает источник, в сферу интересов «адзурри» попали наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье и француз Руди Гарсия, последним местом работы которого был «Аль-Наср».

Ранее стало известно, что по окончании сезона-2022/2023 должность главного тренера «маленьких ослов» покидает Лучано Спаллетти, который вместе с командой завоевал Скудетто в прошедшем розыгрыше Серии А. Причиной прекращения сотрудничества стал конфликт итальянца с руководством клуба.

Добавим, что ранее появилась информация об увольнении Галтье с поста наставника «ПСЖ», однако официального объявления от парижского клуба по этому поводу не поступало. Гарсия покинул «Аль-Наср» в апреле 2023 года.