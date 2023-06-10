ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Галтье и Гарсия – претенденты на должность главного тренера «Наполи» 

Неаполитанцы расстались с Лучано Спаллетти по завершении сезона-2022/2023.
10 июня 2023 18:35
автор: Глеб Шевяков

«Наполи» заинтересованы в приглашении двух специалистов на пост главного тренера клуба. Об этом сообщает Il Mattino.

Как утверждает источник, в сферу интересов «адзурри» попали наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье и француз Руди Гарсия, последним местом работы которого был «Аль-Наср».

Ранее стало известно, что по окончании сезона-2022/2023 должность главного тренера «маленьких ослов» покидает Лучано Спаллетти, который вместе с командой завоевал Скудетто в прошедшем розыгрыше Серии А. Причиной прекращения сотрудничества стал конфликт итальянца с руководством клуба.

Добавим, что ранее появилась информация об увольнении Галтье с поста наставника «ПСЖ», однако официального объявления от парижского клуба по этому поводу не поступало. Гарсия покинул «Аль-Наср» в апреле 2023 года.

источник: Il Mattino
Галтье и Гарсия – претенденты на должность главного тренера «Наполи» 
Неаполитанцы расстались с Лучано Спаллетти по завершении сезона-2022/2023.
10.06.2023 18:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Американский журналист: переживаю, что Месси не говорит по-английски
Аргертинец перешел в «Интер Майами».
10.06.2023 18:28
Футбол
автор: Александр Кожевников
Александр Мостовой: с такими деньгами, «Манчестер Сити» может выиграть и без футболистов
Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 10 июня.
10.06.2023 18:24
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Факел» обыгрывает «Енисей» после первого тайма ответного стыкового матча 
«Факел» обыгрывает «Енисей» после первого тайма ответного стыкового матча 
В первой половине игры был забит один гол.
10.06.2023 18:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Игнатьев оценил работу Юрана на посту главного тренера «Пари НН» 
По мнению 82-летнего специалиста, наставник нижегородцев доказал свой профессионализм, сохранив команду в РПЛ.
10.06.2023 18:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Валерий Непомнящий: «Манчестер Сити» - флагман клубного футбола
Сегодня «горожане» сыграют с «Интером» в финале Лиги чемпионов.
10.06.2023 17:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Факел» – «Енисей»: Акбашев реализовал пенальти и вывел хозяев вперед
«Факел» – «Енисей»: Акбашев реализовал пенальти и вывел хозяев вперед
Полузащитник воронежского клуба отличился на десятой минуте встречи.
10.06.2023 17:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ответный стыковой матч «Факел» – «Енисей» пройдет без использования VAR
Система видеоповторов не функционирует во время футбольной игры по техническим причинам.
10.06.2023 17:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Спортивный директор «Родины»: поедем домой с чувством досады
«Родина» уступила по сумме двух матчей «Пари НН».
10.06.2023 17:33
Футбол
автор: Александр Кожевников
Селюк - о финале ЛЧ: надеюсь, что «Манчестер Сити» выиграет, ведь я снял проклятье
Финал состоится сегодня, 10 июня.
10.06.2023 17:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.