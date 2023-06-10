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Канчельскис призвал Сперцяна перейти в «Аякс», если клуб заинтересован в футболисте 

54-летний специалист уверен, что армянскому игроку необходимо попробовать свои силы в Европе.
10 июня 2023 18:49
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал новость об интересе «Аякса» к хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Конечно, ему надо попробовать себя в Европе. Если интерес «Аякса» – правда, то надо бежать туда. Вы же видите, какая у нас сейчас ситуация. Все-таки «Краснодар» – это «Краснодар», а «Аякс» – это «Аякс», – приводит слова 54-летнего специалиста «РИА Новости».

Добавим, что Сперцян является воспитанником «Краснодара». В прошедшем сезоне в составе «быков» он принял участие в 40 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в девять миллионов евро.

источник: «РИА Новости»
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