«Факел» – «Енисей»: Акбашев оформил дубль и удвоил преимущество хозяев

В эти минуты проходит ответный стыковой матч за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/2024, в котором «Факел» принимает на своем поле «Енисей».

Отметим, что хозяева поля удвоили преимущество над своим соперником после того, как полузащитник Акбашев оформил дубль на 70-й минуте встречи.

Таким образом, счет стал 2:0 в пользу команды Вадима Евсеева.

Напомним, что победителем первого стыкового матча стал «Факел». Воронежский клуб в гостях минимально обыграл «Енисей» со счетом 1:0. Автором единственного гола в игре в Красноярске стал форвард Евгений Марков.

В параллельном противостоянии «Пари НН» и «Родины» в рамках стыковых матчей сильнее оказалась нижегородская команда. Во ответной игре подопечные Сергея Юрана уступили московскому клубу со счетом 0:2, однако сохранили прописку в РПЛ благодаря победе в первом матче (3:0).