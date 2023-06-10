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«Факел» – «Енисей»: Акбашев оформил дубль и удвоил преимущество хозяев

Второй гол хавбек воронежского клуба забил на 70-й минуте.
«Факел» – «Енисей»: Акбашев оформил дубль и удвоил преимущество хозяев
10 июня 2023 19:04
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Факел»

В эти минуты проходит ответный стыковой матч за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/2024, в котором «Факел» принимает на своем поле «Енисей».

Отметим, что хозяева поля удвоили преимущество над своим соперником после того, как полузащитник Акбашев оформил дубль на 70-й минуте встречи.

Таким образом, счет стал 2:0 в пользу команды Вадима Евсеева.

Напомним, что победителем первого стыкового матча стал «Факел». Воронежский клуб в гостях минимально обыграл «Енисей» со счетом 1:0. Автором единственного гола в игре в Красноярске стал форвард Евгений Марков.

В параллельном противостоянии «Пари НН» и «Родины» в рамках стыковых матчей сильнее оказалась нижегородская команда. Во ответной игре подопечные Сергея Юрана уступили московскому клубу со счетом 0:2, однако сохранили прописку в РПЛ благодаря победе в первом матче (3:0).

источник: «Советский спорт»
«Факел» одержал победу над «Енисеем» в ответном стыковом матче и остался в РПЛ
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