«Факел» одержал победу над «Енисеем» в ответном стыковом матче и остался в РПЛ

Футболисты «Факела» оказались сильнее «Енисея» в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/2024.
Отметим, что встреча, проходившая в Воронеже, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
В составе воронежской команды дубль оформил полузащитник Роман Акбашев (10-я, 70-я минуты).
В первой стыковой игре победа также осталась за подопечными Вадима Евсеева (1:0).
Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния «Факел» сохраняет прописку в РПЛ и примет участие в чемпионате России в следующем сезоне.
РПЛ
Стыковые матчи
Ответная игра
«Факел» (Воронеж) – «Енисей» (Красноярск) – 2:0 (1:0)
Голы: Акбашев, 10, 70.
Первый матч: 1-0.
источник: «Советский спорт»