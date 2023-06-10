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«Факел» одержал победу над «Енисеем» в ответном стыковом матче и остался в РПЛ

Воронежцы отправили в ворота соперника два безответных мяча.
«Факел» одержал победу над «Енисеем» в ответном стыковом матче и остался в РПЛ
10 июня 2023 19:28
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Факел»

Футболисты «Факела» оказались сильнее «Енисея» в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/2024.

Отметим, что встреча, проходившая в Воронеже, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе воронежской команды дубль оформил полузащитник Роман Акбашев (10-я, 70-я минуты).

В первой стыковой игре победа также осталась за подопечными Вадима Евсеева (1:0).

Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния «Факел» сохраняет прописку в РПЛ и примет участие в чемпионате России в следующем сезоне.

РПЛ

Стыковые матчи

Ответная игра

«Факел» (Воронеж) – «Енисей» (Красноярск) – 2:0 (1:0)

Голы: Акбашев, 10, 70.

Первый матч: 1-0.

источник: «Советский спорт»
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