ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стали известны все команды, которые сыграют в РПЛ в сезоне-2023/2024

Сегодня, 10 июня, определились два оставшихся участника следующего чемпионата России.
Стали известны все команды, которые сыграют в РПЛ в сезоне-2023/2024
10 июня 2023 19:43
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Состоялись ответные стыковые матчи за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24. Таким образом, определились все участники российского национального первенства следующего сезона.

Отметим, что в результате проведенных 30 туров зону вылета и стыков избежали 12 команд: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов», «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург», «Динамо», «Локомотив», «Сочи», «Урал» и «Крылья Советов».

После двухматчевого противостояния в рамках стыковых матчей, «Факел» и «Пари НН» примут участие в розыгрыше РПЛ в следующем сезоне. Воронежская команда дважды оказалась сильнее «Енисея» (1:0, 2:0), а нижегородский клуб, несмотря на поражение в ответной игре (0:2) смог сохранить прописку в высшем дивизионе благодаря победе в первом матче (3:0).

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 Российскую Премьер-Лигу покинули «Торпедо» и «Химки».

источник: «Советский спорт»
Свентек уронила крышку кубка во время церемонии награждения «Ролан Гаррос»
В финале полька оказалась сильнее чешской теннисистки Каролины Мухиной.
10.06.2023 20:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Юран не уверен, что останется на посту главного тренера «Пари НН» на следующий сезон 
По мнению 53-летнего специалиста, нижегородскому клубу необходимо усилиться качественными футболистами.
10.06.2023 19:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Шейх Мансур посетит матч «Манчестер Сити» впервые за 13 лет
Владелец клуба приедет на финал Лиги чемпионов.
10.06.2023 19:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
В Стамбуле начался пожар рядом со стадионом, на котором пройдет финал Лиги чемпионов
Финал состоится сегодня, 10 июня.
10.06.2023 19:44
Футбол
автор: Александр Кожевников
Стали известны все команды, которые сыграют в РПЛ в сезоне-2023/2024
Стали известны все команды, которые сыграют в РПЛ в сезоне-2023/2024
Сегодня, 10 июня, определились два оставшихся участника следующего чемпионата России.
10.06.2023 19:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Факел» одержал победу над «Енисеем» в ответном стыковом матче и остался в РПЛ
«Факел» одержал победу над «Енисеем» в ответном стыковом матче и остался в РПЛ
Воронежцы отправили в ворота соперника два безответных мяча.
10.06.2023 19:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Факел» – «Енисей»: Акбашев оформил дубль и удвоил преимущество хозяев
«Факел» – «Енисей»: Акбашев оформил дубль и удвоил преимущество хозяев
Второй гол хавбек воронежского клуба забил на 70-й минуте.
10.06.2023 19:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Канчельскис призвал Сперцяна перейти в «Аякс», если клуб заинтересован в футболисте 
54-летний специалист уверен, что армянскому игроку необходимо попробовать свои силы в Европе.
10.06.2023 18:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Галтье и Гарсия – претенденты на должность главного тренера «Наполи» 
Неаполитанцы расстались с Лучано Спаллетти по завершении сезона-2022/2023.
10.06.2023 18:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Американский журналист: переживаю, что Месси не говорит по-английски
Аргертинец перешел в «Интер Майами».
10.06.2023 18:28
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.