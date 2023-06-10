Стали известны все команды, которые сыграют в РПЛ в сезоне-2023/2024

Состоялись ответные стыковые матчи за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24. Таким образом, определились все участники российского национального первенства следующего сезона.

Отметим, что в результате проведенных 30 туров зону вылета и стыков избежали 12 команд: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов», «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург», «Динамо», «Локомотив», «Сочи», «Урал» и «Крылья Советов».

После двухматчевого противостояния в рамках стыковых матчей, «Факел» и «Пари НН» примут участие в розыгрыше РПЛ в следующем сезоне. Воронежская команда дважды оказалась сильнее «Енисея» (1:0, 2:0), а нижегородский клуб, несмотря на поражение в ответной игре (0:2) смог сохранить прописку в высшем дивизионе благодаря победе в первом матче (3:0).

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 Российскую Премьер-Лигу покинули «Торпедо» и «Химки».