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В Стамбуле начался пожар рядом со стадионом, на котором пройдет финал Лиги чемпионов

Финал состоится сегодня, 10 июня.
10 июня 2023 19:44
автор: Александр Кожевников

В Стамбуле (Турция) случился пожар в день проведения финала Лиги чемпионов. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

При этом дым от пожара достиг стадиона, на котором состоится финал.

Соцсети Флориана Плеттенберга

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 10 июня. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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источник: «Советский спорт»
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