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Шейх Мансур посетит матч «Манчестер Сити» впервые за 13 лет

Владелец клуба приедет на финал Лиги чемпионов.
10 июня 2023 19:48
автор: Александр Кожевников

Владелец «Манчестер Сити» Шейх Мансур впервые за 13 лет посетит матч своей команды. Об этом сообщает The Athletic.

Как сообщает источник, Шейх Мансур поехал в Стамбул и посетит финал Лиги чемпионов, в котором сегодня «Манчестер Сити» встретится с «Интером».

Примечательно, что Мансур не появлялся на официальных матчах «Манчестер Сити» уже 13 лет. В последний раз он появлялся на матче в 2010 году - тогда «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль».

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 10 июня. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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источник: The Athletic
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