Шейх Мансур посетит матч «Манчестер Сити» впервые за 13 лет

Владелец «Манчестер Сити» Шейх Мансур впервые за 13 лет посетит матч своей команды. Об этом сообщает The Athletic.

Как сообщает источник, Шейх Мансур поехал в Стамбул и посетит финал Лиги чемпионов, в котором сегодня «Манчестер Сити» встретится с «Интером».

Примечательно, что Мансур не появлялся на официальных матчах «Манчестер Сити» уже 13 лет. В последний раз он появлялся на матче в 2010 году - тогда «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль».

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 10 июня. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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