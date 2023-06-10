Юран не уверен, что останется на посту главного тренера «Пари НН» на следующий сезон 

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением по поводу своего будущего в команде.

«Не могу однозначно сказать, что продолжу работать в «Пари НН». Команда нуждается в усилении и это стоит обсудить с руководством. Молодежь — это хорошо, однако нужно усиление. Я не требую каких‑то звезд, сумасшедшие трансферы, но усиливаться нужно. По ряду позиций трансферы действительно напрашиваются. Я не возьму на следующий год ответственность перед болельщиками, что сохраню команду», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Добавим, что сегодня, 10 июня, в Нижнем Новгороде состоялся ответный стыковой матч за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/2024, в котором «Пари НН» потерпел поражение от «Родины» со счетом 0:2. Нижегородцам удалось сохранить прописку в высшем дивизионе благодаря тому, что в гостях они разгромили соперника со счетом 3:0.

В параллельной ответной стыковой игре «Факел» во второй раз победил «Енисей» (1:0, 2:0) и также остался в высшем дивизионе чемпионата России.