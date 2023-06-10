Свентек уронила крышку кубка во время церемонии награждения «Ролан Гаррос»

Во время награждения Открытого чемпионата Франции 2023 года польская теннисистка Ига Свентек обронила крышку своего трофея.

Отметим, что 22-летняя спортсменка стала победительницей соревнований в Париже после того, как в финальном матче обыграла представительницу Чехии Каролину Мухину со счетом 6:2, 5:7, 6:4.

В тот момент, когда первая ракетка мира подняла кубок над собой с него слетела крышка. Чемпионка посчитала эту ситуацию забавной и лишь рассмеялась.

Добавим, что Свентек стала первой теннисисткой, которой удалось завоевать титул «Ролан Гаррос» два сезона подряд. Всего на ее счету три трофея Открытого чемпионата Франции. В 2022 году она также одержала победу в подобном турнире в США. Таким образом, польская спортсменка является четырехкратной обладательницей «Большого шлема».