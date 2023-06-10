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Хусаинов считает ошибочным назначенный пенальти в ворота «Енисея»

«Факел» сохранил подписку в РПЛ.
10 июня 2023 20:22
автор: Александр Кожевников

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался о работе Сергея Иванова в ответном стыковом матче между воронежским «Факелом» и красноярским «Енисеем».

«Арбитр ошибочно назначил пенальти, защитник «Енисея» сыграл в мяч. Арбитр стоял рядом и принял такое решение. Стоит ли дисквалифицировать Иванова после этой игры? Нет, об этом даже разговора нет. Все запрограммировано, все ходы записаны. Судьи выполняют определенные функции. Неожиданное решение, что ВАР не было в Воронеже. Футбол — социальный вид спорта. Учитывая политические моменты, надо Воронеж поддержать», - приводит слова Хусаинова «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась победой «Факела» со счетом 2:0. По итогам двух матчей воронежцы одержали победу и сохранили прописку в российской Премьер-лиге.

источник: «Спорт-Экспресс»
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