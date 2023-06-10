Юрий Семин: Сперцян и Акинфеев — главные действующие лица финала Кубка России

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем финале Кубка России по футболу, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА.

«Обе команды подходят к матчу в отличной форме, поэтому нельзя выделить кого-то одного. Для «Краснодара» матч очень важный — на кону первый трофей в истории клуба. В таких играх на первый план должно выходить лидеры. Кто именно? Сперцян и Акинфеев — главные действующие лица финала, лидеры в своих клубах», - приводит слова Семина «РБ Спорт».

Встреча состоится 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».