Погба может продолжить карьеру в Саудовской Аравии 

Полузащитник «Ювентуса» Поля Погба может сменить клубную прописку в скором времени. Об этом сообщает 90min.

Как утверждает источник, ряд клубов из Саудовской Аравии получили указание от руководства саудовской высшей футбольной лиги подписать еще одного звездного игрока в ближайшее время. Сообщается, что французский хавбек желает остаться в туринской команде, однако большая зарплата может изменить решение 30-летнего футболиста. Игроку «бьянконери» могут предложить сумму сопоставимую с зарплатой нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема, который получает около 290 тысяч евро в неделю.

Напомним, что Погба вернулся в «Ювентус» летом прошлого года. В сезоне-2022/2023 за команду Массимилиано Аллегри он провел десять матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.