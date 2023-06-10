Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Интера» на финал Лиги чемпионов 

Тренерские штабы «Манчестер Сити» и «Интера» определились со стартовыми составами команд на финальный матч Лиги чемпионов.

Отметим, что очная встреча пройдет сегодня, 10 июня на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле (Турция). Начало игры – 22:00 мск.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканджи, Стоунз, Диаш, Аке, Родри, Гюндоган, де Брюйне, Бернардо Силва, Грилиш, Холанд.

«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко, Джеко, Мартинез.

Напомним, что победителем Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022 стал мадридский «Реал».