Алексей Стрепетов: поражение «Пари НН» - щелчок по носу Сергею Юрану

Футбольный эксперт Алексей Стрепетов прокомментировал итоги ответного стыкового матча между «Пари НН» и «Родиной».

«На первый матч Сергей Юран очень серьезно настроил команду, они сделали огромный задел в три мяча. И в ответной игре включилась психология, что есть преимущество, и это позволило «Родине» забить два мяча на выезде.

«Пари НН» практически решил задачу сохранения прописки в первом матче, а во втором просто попытался сыграть на классе, которого, в общем-то, и нет. Понятно, что нижегородцы были фаворитами, как и «Факел», но счет 0:2 на своем поле — щелчок по носу Сергею Юрану», - приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Напомним, «Пари НН» уступил «Родине» в ответном стыковом матче со счетом 2:0, однако одержал победу по итогам двух встреч и сохранил прописку в российской Премьер-лиге.