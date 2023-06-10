«Астон Вилла» официально подписала полузащитника сборной Бельгии Тилеманса 

«Астон Вилла» объявила о подписании хавбека «Лестера» Юри Тилеманса. Об этом сообщает клубная пресс-служба «львов».

Сообщается, что 26-летний футболист присоединится к бирмингемской команде на правах свободного агента 1 июля 2023 года после того, как истечет его соглашение с «лисами».

Добавим, что Тилеманс играл за «Лестер» с 2019 года. В завершившемся сезоне в Англии в составе синих он сыграл 37 матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.

Полузащитник регулярно вызывается в сборную Бельгии, за которую провел 58 игр, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

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