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Семин считает, что финал Лиги чемпионов-2022/2023 станет лучшим за последние 20 лет

В борьбе за европейский клубный трофей сойдутся «Манчестер Сити» и «Интер».
Семин считает, что финал Лиги чемпионов-2022/2023 станет лучшим за последние 20 лет
10 июня 2023 21:14
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Семин высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Наверное, это где-то мой двадцатый финал. Думаю, сегодня будет лучший. Болеть буду за футбол. Говорят, «Сити» — чуть ли не лучшая команда в мире? Наверное, лучшая в мире. Сегодня как раз и посмотрим. Если она лучшая, то победит», – приводит слова 76-летнего специалиста «Чемпионат».

Напомним, что победитель Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023 определится сегодня, 10 июня в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрка». «Манчестер Сити» и «Интер» начнут финальный матч турнира в 22:00 по московскому времени.

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источник: Чемпионат.com
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