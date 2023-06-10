Дмитрий Булыкин: Гвардиола заслужил победу в Лиге чемпионов

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Интер».

«Я думаю, Гвардиола все-таки заслужил. Если победит в Лиге чемпионов, то подтвердит, что он один из великих и достигает своих целей», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Встреча состоится сегодня, 10 июня. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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