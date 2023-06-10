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Вадим Евсеев прокомментировал победу «Факела» над «Енисеем»

«Факел» сохранил прописку в РПЛ.
10 июня 2023 21:28
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал победу своей команды в стыковых матчах с «Енисеем».

«В первой игре мы были очень хорошо организованы, ничего не дали создать сопернику. Во втором матче, конечно, «Енисею» уже нечего было терять, поэтому они пытались создавать моменты. Мы забили, как вы видите, три мяча, соперник – ноль. Поэтому, наверное, закономерно мы выиграли», - приводит слова Евсеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, второй матч завершился победой воронежцев со счетом 2:0. Первая игра также осталась за подопечными Вадима Евсеева - 1:0. Таким образом, «Факел» сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон.

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источник: «Спорт-Экспресс»
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