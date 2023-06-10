Вадим Евсеев прокомментировал победу «Факела» над «Енисеем»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал победу своей команды в стыковых матчах с «Енисеем».

«В первой игре мы были очень хорошо организованы, ничего не дали создать сопернику. Во втором матче, конечно, «Енисею» уже нечего было терять, поэтому они пытались создавать моменты. Мы забили, как вы видите, три мяча, соперник – ноль. Поэтому, наверное, закономерно мы выиграли», - приводит слова Евсеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, второй матч завершился победой воронежцев со счетом 2:0. Первая игра также осталась за подопечными Вадима Евсеева - 1:0. Таким образом, «Факел» сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.