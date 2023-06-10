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Известная модель Хорватии Кнолль посетила финал Лиги чемпионов

30-летняя девушка прославилась после поддержки национальной команды своей страны на чемпионате мира в Катаре.
10 июня 2023 21:32
автор: Глеб Шевяков

Популярная модель и экс-мисс Хорватия Ивана Кнолль появилась на стадионе в Стамбуле, на котором состоится финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и «Интером».

Отметим, что уроженка Франкфурта получила всемирную известность после своего появления на матчах чемпионатах мира 2022 года в Катаре, на котором она активно поддерживала сборную Хорватии в разных образах.

Стоит напомним, что за миланский клуб выступает хорватский полузащитник Марцело Брозович.

Добавим, что финал престижного клубного европейского турнира между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится сегодня, 10 июня, в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрка». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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источник: «Советский спорт»
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