«Реал Сосьедад» заинтересован в покупке защитника «Локомотива» Тикнизяна 

Руководство «Реала Сосьедад» рассматривает возможность в приобретении флангового защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, сан-себастьянский клуб включил 24-летнего игрока в сферу своих интересов и может попытаться подписать футболиста сборной Армении в скором времени. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

Напомним, что Тикнизян перешел в «Локомотив» из ЦСКА летом 2021 года. В сезоне-2022/2023 за красно-зеленых он отыграл 37 игр, в которых отличился пятью забитыми мячами и пятью ассистами. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2026 года.