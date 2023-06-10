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В «Факеле» прокомментировали победу в стыковых матчах

Воронежцы сохранили прописку в РПЛ.
10 июня 2023 21:47
автор: Александр Кожевников

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал победу воронежской команды в стыковых матчах с «Енисеем».

«Положительные эмоции от победы. Мы очень рады. Конечно, будем бороться дальше в РПЛ, чтобы в следующем году не оказаться в стыках», - приводит слова Котова «Спорт-Экспресс».

Напомним, второй матч завершился победой воронежцев со счетом 2:0. Первая игра также осталась за подопечными Вадима Евсеева - 1:0. Таким образом, «Факел» сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон.

источник: «Спорт-Экспресс»
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