Мостовой считает, что чемпионат Саудовской Аравии не станет топ-лигой

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о том, почему чемпионат Саудовской Аравии не сможет стать топ-лигой.

«Нет, вряд ли Саудовская Аравия станет топ-лигой. Как такой чемпионат может стать? Уже есть топ-5 лиг, они и будут всегда лучшими. Помните время, когда в Японию и Китай после 35 лет туда все ездили заканчивать? Они же не стали конкурентами ведущих европейских чемпионатов, так и остановились», - приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее стало известно о переходе французского форварда Карима Бензема в «Аль-Иттихад».

С зимы за «Аль-Наср» выступает португальский форвард Криштиану Роналду.

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