Гвардиола стал четвертым тренером в истории, который участвовал в четырех финалах Лиги чемпионов

В эти минуты, в Стамбуле, проходит финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встречается с «Интером».

Отметим, что для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы этот финал престижного европейского клубного турнира стал четвертым в карьере. Он занимает второе место по этому показателю за всю историю Лиги чемпионов совместно с Марчелло Липпи, сэром Алексом Фергюсоном и Юргеном Клоппом. Рекордсменом этого достижения является наставник «Реала» Карло Анчелотти, которому удавалось выводить свои команды в финал турнира пять раз.

В данный момент в финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» счет не открыт – 0:0.

Напомним, что победителем Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022 стал мадридский «Реал».