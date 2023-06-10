Президент РФС Дюков будет наблюдать за финалом Лиги чемпионов с VIP-трибуны

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков приехал в Стамбул, чтобы посетить финал Лиги чемпионов, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Интер». Об этом сообщает «Чемпионат».

Как информирует источник, Дюков будет смотреть за игрой с VIP-трибуны.

Напомним, в полуфинале «Манчестер Сити» оказался сильнее мадридского «Реала», а «Интер» обыграл «Милан».

Матч начался в 22:00 по московскому времени. На момент написания новости счет в матче не открыт.

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