Родри стал рекордсменом по количеству выходов в старте «Манчестер Сити» при Гвардиоле за сезон

В эти минуты, в Стамбуле, проходит финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встречается с «Интером».

Как сообщает статистический портал Opta, полузащитник небесно-голубых Родри проводит 52-ю игру в стартовом составе в нынешнем сезоне, что является абсолютным рекордом клуба после прихода на пост главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Добавим, что в настоящий момент счет в финале Лиги чемпионов не открыт – 0:0.

Напомним, что Родри выступает за «Манчестер Сити» с июля 2019 года. С тех пор за английскую команду он провел 206 матчей, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.