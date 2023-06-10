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«Манчестер Сити» – «Интер»: Де Брейне был заменен из-за повреждения

Бельгийский хавбек «горожан» после столкновения с игроком миланского клуба не смог продолжить игру.
«Манчестер Сити» – «Интер»: Де Брейне был заменен из-за повреждения
10 июня 2023 22:40
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

В эти минуты в Стамбуле проходит финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встречается с «Интером».

Отметим, что в середине первого тайма полузащитник небесно-голубых Кевин Де Брейне получил травму во время единоборства с футболистом соперника, попыталась продолжить играть, однако через несколько минут жестом показал, что не способен продолжить игру. Бельгийца заменил Фил Фоден на 36-й минуте.

В данный момент счет в финальном матче не открыт – 0:0.

Напомним, что победителем Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022 стал мадридский «Реал».

источник: «Советский спорт»
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