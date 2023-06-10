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Роман Асхабадзе: с бюджетом, какой есть у «Енисея», они должны уже как лет пять играть в РПЛ

«Факел» сохранил прописку в РПЛ.
10 июня 2023 22:46
автор: Александр Кожевников

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о критике организации ответного стыкового матча между воронежцами и красноярским «Енисеем».

«Хотелось бы также сказать «спасибо» и коллегам из «Енисея» за организацию матча, которая даже близко не соответствовала уровню ФНЛ, не говоря уже об РПЛ. Соперник целенаправленно использует манеж для улучшения своих результатов, что является нарушением спортивного принципа по сравнению с другими командами.

С таким бюджетом, какой есть в Красноярске, «Енисей» должен уже как лет пять играть в РПЛ», - приводит слова Асхабадзе Sport24.

Напомним, второй матч завершился победой воронежцев со счетом 2:0. Первая игра также осталась за подопечными Вадима Евсеева - 1:0. Таким образом, «Факел» сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон.

источник: Sport24.ru
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