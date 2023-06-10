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«Манчестер Сити» и «Интер» играют вничью после первого тайма финала Лиги чемпионов 

Команды не смогли открыть счет в первой половине матча.
«Манчестер Сити» и «Интер» играют вничью после первого тайма финала Лиги чемпионов 
10 июня 2023 22:48
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Завершился первый тайм финального матча Лиги чемпионов, в котором за трофей борются «Манчестер Сити» и «Интер».

Отметим, что футболисты ушли на перерыв при счете 0:0.

В первом тайме подопечные Хосепа Гвардиолы больше владели мячом (61 на 39), и больше нанесли ударов в створ (2-1), однако были равны с «нерадузрри» по общему количеству ударов по воротам (4-4).

На 36-й минуте встречи полузащитник небесно-голубых Кевин Де Брейне покинул поле из-за повреждения. Его заменил английский хавбек Фил Фоден.

Напомним, что финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 проходит на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле (Турция).

источник: «Советский спорт»
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