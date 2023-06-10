Селюк - о матче «Пари НН» и «Родины»: команда РПЛ проигрывает команде ФНЛ. Это страшно

Агент Дмитрий Селюк высказался о стыковом матче за путевку в РПЛ между «Пари НН» и «Родиной».

«Ломакин, владелец «Родины» — мой товарищ. Мы смотрели сегодня с ним вместе этот матч. Конечно, надо было в первом матче не проигрывать 0:3. Однако «Родина» первый сезон в ФНЛ и сразу играет в стыковых матчах. Это определенно достижение. Вопрос к «Пари НН». Команда РПЛ проигрывает команде ФНЛ на домашнем поле. Это говорит об уровне некоторых команд премьер-лиги. Это страшно», - приводит слова Селюка «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Родина» уступила в первом матче со счетом 0:3. В ответной встрече клуб оказалась сильнее со счетом 2:0, однако по сумме двух матчей уступила нижегородцам.

«Пари НН» сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата России по разнице мячей и примет участие в следующем розыгрыше национального первенства.

Сезон-2022/2023 нижегородцы завершили на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 30 проведенных матчей.