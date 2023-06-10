«Боруссия» нашла замену Беллингему в «Вольфсбурге»

Дортмундская «Боруссия» хочет подписать полузащитника «Вольфсбурга» Феликса Нмечу. Об этом пишет авторитетное издание Bild.

По данным источника, футболиста рассматривают в качестве замену Джуду Беллингему, который, скорее всего, покинет команду этим летом.

Отмечается, что немецкий гранд уже предложил за хавбека «волков» 15 млн евро.

24-летний Нмечу долгое время находился в системе «Манчестер Сити». Игроком «Вольфсбурга» он стал в июле 2021 года. В прошедшем сезоне Бундеслиги полузащитник отыграл 16 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.