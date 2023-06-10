«Интер» заработал более 4 млн евро благодаря нанесению спонсора на финальный матч Лиги чемпионов

«Интер» после заключения контракта с компанией Paramount получит больше четырех миллионов евро за то, что эмблема бренда была нанесена на форму игроков на финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Об этом сообщает Football Italia.

Отметим, что американская компания стала основным спонсором миланской команды в начале июня нынешнего года. Сделка рассчитана до конца сезона-2022/2023.

Добавим, что после первого тайма финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и «Интер» не смогли открыть счет – 0:0. Очная встреча футбольных клубов проходит на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле, Турция.