В эти минуты, в Стамбуле, проходит финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встречается с «Интером».

Отметим, что на 57-й минуте встречи нападающего миланской команды Эдина Джеко заменил бельгийский форвард Ромелу Лукаку. За пару минут до замены босниец получил повреждение.

В настоящее время счет в матче 0-0.

Добавим, что очная встреча футбольных клубов проходит на «Олимпийском стадионе Ататюрка»

Напомним, что победителем Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022 стал мадридский «Реал».