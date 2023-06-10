В эти минуты в Стамбуле проходит финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» борется за трофей с «Интером».
Отметим, что подопечные Хосепа Гвардиолы повели в счете благодаря забитому голу полузащитника Родри на 68-й минуте с результативной передачи Бернарду Силвы.
Таким образом, счет стал 1:0 в пользу «горожан».
Напомним, что очная встреча футбольных клубов проходит на стадионе «Ататюрк Олимпьят».
Добавим, что в сезоне-2021/2022 титул Лиги чемпионов завоевал мадридский «Реал».
источник: «Советский спорт»