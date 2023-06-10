Андер Эррера: в «ПСЖ» одержимость Лигой чемпионов слишком сильна

Полузащитник «Атлетика» Андер Эррера высказался о требованиях руководства «ПСЖ» побеждать в Лиге чемпионов.

«Одержимость Лигой чемпионов слишком сильна. Когда катарцы покупали клуб, они говорили о Лиге чемпионов. Я считаю это ошибкой. Фанаты же слушают директоров и начинают требовать выиграть ЛЧ.

Я никогда не видел таких требований. Такого не было даже в «Манчестер Юнайтед». В «ПСЖ» же если ты не выигрываешь ЛЧ, это катастрофа, что бы ты ни делал. Это несправедливо. Требование выиграть Лигу чемпионов мне кажется избыточным», - приводит слова Эрреры TyC Sports.

«ПСЖ» играл в финале Лиги чемпионов один раз в истории - в 2020 году.