Фанату «Манчестер Сити» потребовались носилки во время финала Лиги чемпионов с «Интером»

В эти минуты, в Стамбуле, проходит финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» борется за трофей с «Интером».

По информации I Newspaper, на стадионе один из зрителей, поддерживающий английский клуб, почувствовал себя плохо, после чего потерял сознание. Болельщику понадобилась медицинская помощь, затем сотрудники арены вынесли его со стадиона на носилках. Сообщается, что инцидент произошел во время первого тайма.

Добавим, что в настоящее время «Манчестер Сити» обыгрывает «Интер» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0. Автором забитого мяча стал полузащитник «горожан» Родри на 68-й минуте матча.