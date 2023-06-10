ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Фанату «Манчестер Сити» потребовались носилки во время финала Лиги чемпионов с «Интером»

По ходу футбольного матча болельщик потерял сознание на трибунах.
10 июня 2023 23:38
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты, в Стамбуле, проходит финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» борется за трофей с «Интером».

По информации I Newspaper, на стадионе один из зрителей, поддерживающий английский клуб, почувствовал себя плохо, после чего потерял сознание. Болельщику понадобилась медицинская помощь, затем сотрудники арены вынесли его со стадиона на носилках. Сообщается, что инцидент произошел во время первого тайма.

Добавим, что в настоящее время «Манчестер Сити» обыгрывает «Интер» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0. Автором забитого мяча стал полузащитник «горожан» Родри на 68-й минуте матча.

Хосеп Гвардиола выиграл третью Лигу чемпионов в качестве тренера
И первую - с «Манчестер Сити».
11.06.2023 00:04
Футбол
автор: Александр Кожевников
Генрих Мхитарян стал первым армянином, сыгравшим в финале Лиги чемпионов
Мхитарян вышел на поле на 84-й минуте встречи.
10.06.2023 23:56
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов
«Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов
Этот трофей стал первым для «горожан» в главном турнире Старого Света.
10.06.2023 23:56
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Манчестер Сити» обыграл «Интер» и стал победителем Лиги чемпионов-2022/2023
«Манчестер Сити» обыграл «Интер» и стал победителем Лиги чемпионов-2022/2023
Заветный трофей «горожанам» принес гол испанского полузащитника Родри.
10.06.2023 23:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Фанату «Манчестер Сити» потребовались носилки во время финала Лиги чемпионов с «Интером»
По ходу футбольного матча болельщик потерял сознание на трибунах.
10.06.2023 23:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Андер Эррера: в «ПСЖ» одержимость Лигой чемпионов слишком сильна
Парижский клуб играл в финале лишь один раз в истории.
10.06.2023 23:33
Футбол
автор: Александр Кожевников
Максим Боков: у ЦСКА получится обыграть «Краснодар»
10.06.2023 23:29
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Манчестер Сити» – «Интер»: полузащитник «горожан» Родри открыл счет в матче
«Манчестер Сити» – «Интер»: полузащитник «горожан» Родри открыл счет в матче
Испанский хавбек английской команды отличился на 68-й минуте встречи.
10.06.2023 23:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Манчестер Сити» – «Интер»: Джеко вынужденно покинул поле на 57-й минуте
«Манчестер Сити» – «Интер»: Джеко вынужденно покинул поле на 57-й минуте
Боснийского форварда заменил нападающий Ромелу Лукаку.
10.06.2023 23:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Интер» заработал более 4 млн евро благодаря нанесению спонсора на финальный матч Лиги чемпионов
«Нерадзурри» заключили соглашение с производителем фильмов в начале текущего месяца.
10.06.2023 23:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.