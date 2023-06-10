«Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов

Сегодня, 10 июня, «Манчестер Сити» одержал победу над «Интером» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

Отметим, что для английского клуба эта победа стала первой в истории. Ранее лучшим достижением «горожан» был выход в финал главного европейского турнира в сезоне-2020/2021.

Примечательно, что этот трофей стал вторым для «Сити» на европейской арене – в 1970 году «горожане» выигрывали Кубок обладателей кубков УЕФА.

Добавим, что в прошедшей игре с «Интером» автором победного гола стал полузащитник Родри, отличившийся на 68-й минуте.