«Манчестер Сити» обыграл «Интер» и стал победителем Лиги чемпионов-2022/2023

Футболисты «Манчестер Сити» одержали победу над «Интером» в финальном матче Лиги чемпионов. Игра прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Ататюрк Олимпьят».

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу небесно-голубых.

Автором единственного забитого мяча в матче стал хавбек английского клуба Родри. Испанец отличился на 68-й минуте после передачи полузащитника Бернарду Силвы.

Таким образом, «Манчестер Сити» впервые в истории становится победителем Лиги чемпионов. Ранее при руководстве Хосепа Гвардиолы команда пробивалась в финал европейского клубного турнира в сезоне-2020/21, однако не смогла завоевать трофей, уступив в финале «Челси» (0:1).

Лига чемпионов

Финал

«Манчестер Сити» (Англия) – «Интер» (Италия) – 1:0 (0:0)

Гол: Родри, 68.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканджи, Стоунз (Уокер, 82), Диаш, Аке, Родри, Гюндоган, Де Брейне (Фоден, 36), Бернардо Силва, Грилиш, Холанд.

«Интер»: Онана, Дармиан (Д'Амброзио, 84), Ачерби, Бастони (Госенс, 76), Дюмфрис (Белланова, 76), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Мхитарян, 84), Димарко, Джеко (Лукаку, 57), Мартинес.

Предупреждения: Барелла, 59. Лукаку, 83. Холанд, 90+2. Онана, 90+2. Эдерсон, 90+4. Индзаги, 90+6.