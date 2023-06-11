Хосеп Гвардиола выиграл третью Лигу чемпионов в качестве тренера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вновь привел свою команду к победе в Лиге чемпионов.

Отметим, что для испанского специалиста эта победа в главном клубном турнире Европы стала уже третьей в тренерской карьере.

Примечательно, что для «Манчестер Сити» эта победа в Лиге чемпионов стала первой в истории.

Две победы в Лиге чемпионов Гвардиола одержал с испанской «Барселоной».

В 2021 году с «Манчестер Сити» Гвардиола уже выходил в финал, однако тогда команда проиграла в решающем матче.