Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023

Стал известен лучший бомбардир Лиги чемпионов по итогам сезона-2022/2023. Им стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Отметим, что после завершения клубного европейского турнира на счету норвежского футболиста оказалось 12 забитых мячей. Его ближайший преследователь, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах забил восемь голов. На третьей строчке расположились игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе и футболист «Реала» Винисиус, которые отличился по семь раз каждый.

Добавим, что в субботу, 10 июня состоялся финал Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» одолел «Интер» со счетом 1:0. Для английского клуба этот трофей стал первым в истории.