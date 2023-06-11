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Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023

В прошедшем розыгрыше турнира норвежский форвард забил 12 голов.
11 июня 2023 00:07
автор: Глеб Шевяков

Стал известен лучший бомбардир Лиги чемпионов по итогам сезона-2022/2023. Им стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Отметим, что после завершения клубного европейского турнира на счету норвежского футболиста оказалось 12 забитых мячей. Его ближайший преследователь, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах забил восемь голов. На третьей строчке расположились игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе и футболист «Реала» Винисиус, которые отличился по семь раз каждый.

Добавим, что в субботу, 10 июня состоялся финал Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» одолел «Интер» со счетом 1:0. Для английского клуба этот трофей стал первым в истории.

источник: «Советский спорт»
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