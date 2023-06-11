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Команды из Англии выиграли три титула Лиги чемпионов за последние пять лет

«Манчестер Сити» оказался сильнее «Интера» со счетом 1:0.
11 июня 2023 00:14
автор: Александр Кожевников

Победа «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов сезона-2022/2023 стала третьей для английских клубов за последние пять сезонов.

В 2019 году победу в главном клубном турнире одержал «Ливерпуль», в 2021 году – «Челси». В этом году победу в Лиге чемпионов одержал «Манчестер Сити». Примечательно, что в прошлом году «Ливерпуль» был финалистом турнира, однако уступил «Реалу» со счетом 0:1.

Напомним, что в финале турнира «Сити» оказался сильнее «Интера» со счетом 1:0. Автором победного гола стал испанский полузащитник Родри.

источник: «Советский спорт»
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