Хулиан Альварес стал первым игроком в истории, который стал чемпионом мира и взял требл за сезон

«Манчестер Сити» завоевали Лигу чемпионов-2022/2023 после того, как в финале турнира одержали победу над «Интером» со счетом 1:0.

Отметим, что таким образом, нападающий «горожан» Хулиан Альварес вошел в историю как первый футболист, которому удалось стать обладателем требла и чемпионом мира за один сезон.

Напомним, что в прошедшем сезоне небесно-голубые стали чемпионами Англии, также подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли Кубок страны.

Добавим, в прошлом году Альварес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины после победы над национальной командой Франции в финале мирового первенства-2022 в Катаре.